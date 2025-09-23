नईदुनिया न्यूज नारायणपुर। सीपीआई माओवादी पार्टी यानी माओवादी संगठन की टॉप लीडरशिप में से आधे नेताओं को फोर्स ने खत्म कर दिया है। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने दो केंद्रीय कमेटी (सीसी) सदस्यों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद नारायणपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का खुलासा किया है। सोमवार को मारे गए राजू दादा और कोसा दादा पर अलग-अलग राज्यों में मिलाकर हर एक पर एक करोड़ 80 लाख का इनाम घोषित है।