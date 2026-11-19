राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर। प्रदेश के 11,912 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत अंतिम प्रकाशन पूरा हो चुका है और 11 लाख आठ हजार से अधिक ग्रामीणों के अधिकार अभिलेख (प्रॉपर्टी कार्ड) तैयार किए गए हैं। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने और भूमि विवादों पर अंकुश लगाने के लिए चल रही इस योजना की मुख्य सचिव विकासशील ने बुधवार को समीक्षा की।

उन्होंने सभी 33 जिलों में ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मानचित्रण और संपत्ति कार्ड वितरण की प्रगति की जानकारी लेते हुए शेष कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्रालय महानदी भवन में हुई बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 15,795 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। संशोधित लक्ष्य 15,376 गांव निर्धारित किया गया है।