नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। भोपाल से रायपुर लाया जा रहा 1500 किलो पनीर खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने खैरागढ़ के पास जब्त किया है। 30 बाक्स में भरे इस पनीर को प्रारंभिक जांच में एनालाग पनीर पाया गया है।

टीम ने पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग और पुलिस की इस तरह की यह पहली संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि भोपाल के रास्ते बड़ी मात्रा में पनीर रायपुर लाया जा रहा है।

इसके बाद टीम ने पुलिस के साथ मिलकर वाहन की तलाश शुरू की। खैरागढ़ के पास वाहन को रोककर जांच की गई तो उसमें 30 बाक्स में करीब 1500 किलो पनीर मिला।





पूछताछ में सामने आया कि पनीर की खेप रायपुर के भाठागांव स्थित वालफोर्ट सिटी पहुंचाई जानी थी। यह माल निशा जायसवाल के यहां जा रहा था। निशा जायसवाल पूर्व पनीर कारोबारी आशीष जायसवाल की पत्नी हैं।

ड्राइवर ने बताया शमशाद आलम का माल

वाहन चालक से पूछताछ में पता चला कि पनीर की खेप शमशाद आलम की है। चालक ने यह भी बताया कि वह पहले भी सौरभ शर्मा के आर्डर पर रायपुर में अलग-अलग कारोबारियों और लोगों के यहां पनीर की आपूर्ति करता रहा है।

इनमें प्रकाश देवांगन, प्रकाश लखोटिया, आशीष जायसवाल, आशीष गुप्ता, गोपी चावला और दीवान यादव के नाम सामने आए हैं। चालक के मुताबिक, लंबे समय से इन लोगों के यहां माल पहुंचाया जा रहा था। हालांकि, इस पूरे नेटवर्क और पनीर की गुणवत्ता को लेकर जांच जारी है।