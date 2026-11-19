राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। महंगाई भत्ते (डीए) के 90 माह के एरियर्स का भुगतान नहीं होने और मंत्रालय के सेटअप में प्रस्तावित बदलाव को लेकर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने महानदी भवन के डी-गेट पर आमसभा कर अपनी 11 मांगें रखीं।

कर्मचारियों ने कहा कि डीए का भुगतान केंद्र सरकार के समान देय तिथि से किया जाए और पुराने बकाया एरियर्स का जल्द भुगतान हो। मंत्रालय के सेटअप में बदलाव को लेकर संघ ने मांग की कि कोई भी प्रारूप तैयार करने या अंतिम फैसला लेने से पहले उसे संघ के साथ साझा किया जाए।