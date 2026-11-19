राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। महंगाई भत्ते (डीए) के 90 माह के एरियर्स का भुगतान नहीं होने और मंत्रालय के सेटअप में प्रस्तावित बदलाव को लेकर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने महानदी भवन के डी-गेट पर आमसभा कर अपनी 11 मांगें रखीं।
कर्मचारियों ने कहा कि डीए का भुगतान केंद्र सरकार के समान देय तिथि से किया जाए और पुराने बकाया एरियर्स का जल्द भुगतान हो। मंत्रालय के सेटअप में बदलाव को लेकर संघ ने मांग की कि कोई भी प्रारूप तैयार करने या अंतिम फैसला लेने से पहले उसे संघ के साथ साझा किया जाए।
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पूर्ण पेंशन समेत कई मांग उठाई
कर्मचारियों के सुझाव भी इसमें शामिल किए जाएं। साथ ही वित्त विभाग में अटके सेटअप संबंधी प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की मांग की गई। कर्मचारियों ने सचिवालय और मोबाइल भत्ते में बढ़ोतरी, पात्र अधिकारियों को कंप्यूटर भत्ता देने, 33 साल के बजाय 30 साल की सेवा पर पूर्ण पेंशन और रिटायरमेंट पर 240 के बजाय 300 दिन के अवकाश नकदीकरण की मांग भी उठाई।
इसके अलावा टाइपिंग परीक्षा का एक और मौका देने और मंत्रालय की बस सेवा नियमित रखने की मांग की गई। संघ ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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