    रायपुर में मां को पूछताछ के लिए थाने ले गई पुलिस, सदमे में 18 साल की बेटी ने की आत्महत्या

    राजधानी के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित अमलीडीह में बुधवार को 18 वर्षीय युवती अमीना पटेल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसा ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 10:44:18 AM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 10:44:18 AM (IST)
    रायपुर में मां को पूछताछ के लिए थाने ले गई पुलिस, सदमे में 18 साल की बेटी ने की आत्महत्या
    बेटी ने लगाई फांसी- सांकेतिक फोटो

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित अमलीडीह में बुधवार को 18 वर्षीय युवती अमीना पटेल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवती ने यह कदम पुलिस द्वारा उसकी मां को पूछताछ के लिए थाने ले जाने के बाद उठाया। स्वजन ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

    पिता के खिलाफ मामला दर्ज है

    अमीना पटेल ने बुधवार दोपहर करीब डेढ़ से पौने दो बजे के बीच अपने घर में फांसी लगाई। पुलिस के अनुसार, मृतका के पिता महेंद्र पटेल के खिलाफ वर्ष 2022 में मंदिर हसौद थाना में नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। महेंद्र के खिलाफ अब तक चार बार वारंट जारी किया जा चुका है।


    इसी संदर्भ में, मंदिर हसौद पुलिस ने महेंद्र की पत्नी खिली पटेल को उसके पति के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए महिला थाने ले जाया था। मां को पुलिस द्वारा ले जाने से अमीना मानसिक रूप से घबरा गई। पुलिस के जाने के कुछ ही समय बाद उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली।

    डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

    घटना की जानकारी मिलते ही पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर अमीना को फंदे से उतारा और उसे मेडिशाइन अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

