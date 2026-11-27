नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पर 26 नवंबर 2008 की रात एके- 47 से लैस आतंकी अजमल कसाब और अबू इस्माइल अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। स्टेशन पर भगदड़ मची थी। इसी बीच रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के इंस्पेक्टर संदीप तानाजी खिरटकर ने सिर्फ 303 राइफल लेकर आतंकियों का सामना किया। साथी जवानों के साथ मोर्चा संभालकर उन्होंने जवाबी फायरिंग की, जिससे आतंकियों को रास्ता बदलना पड़ा। उस रात मुंबई में आतंकियों से भिड़ने वाले खिरटकर रायपुर रेल मंडल में एक वर्ष से सहायक सुरक्षा आयुक्त (एएससी) के पद पर हैं और रेल यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

फोन मिलते ही सात मिनट में पहुंचे स्टेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज बयान के अनुसार, हमले के समय खिरटकर सीएसएमटी में आरपीएफ इंस्पेक्टर थे। रात में आवास पर रहते हुए उन्हें कॉन्स्टेबल जाधव का फोन आया। स्टेशन पर आतंकी हमला होने की सूचना मिलते ही वे मोटरसाइकिल से रवाना हुए और पांच से सात मिनट में पहुंच गए। जीएम कार्यालय स्थित आरपीएफ शस्त्रागार से 303 राइफल और 20 राउंड कारतूस लेकर वे एसआइ भोसले और इंस्पेक्टर क्षीरसागर के साथ डीएन रोड की ओर जीएम पोर्च पहुंचे। वहां उन्होंने कसाब और अबू इस्माइल को सबवे के पास पोर्च की ओर आते देखा। आतंकियों ने एके- 47 से फायरिंग शुरू की, तो खिरटकर और उनके साथियों ने जवाबी गोलियां चलाईं। इसके बाद आतंकी वापस स्टेशन में दाखिल हुए और प्लेटफार्म नंबर-1 से फुट ओवरब्रिज के रास्ते बाहर निकल गए।