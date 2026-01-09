सेहत से सरेआम खिलवाड़, 97 क्विंटल नकली पनीर हुआ नष्ट, फिर भी रायपुर में बेखौफ दौड़ रहा मिलावट का 'सफेद जहर'

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। खाद्य सुरक्षा को खुलेआम चुनौती देते हुए जिले में नकली पनीर और खोवा का गोरखधंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कार्रवाई, जब्ती और केस दर्ज होने के बावजूद आरोपित बेखौफ हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन जगहों से पहले नकली पनीर पकड़ा गया, वहीं दोबारा फैक्ट्री चलती मिली है। यह हालात प्रशासनिक सख्ती की हकीकत उजागर कर रहे हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मुताबिक वर्ष 2025 में मिलावटी पनीर, खोवा और मिठाई बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 35 स्थानों से पनीर के नमूने लिए गए, जिनमें बड़ी मात्रा में अमानक और एनालाग पनीर पाया गया। लगातार छापामार कार्रवाई में 9,700 किलो नकली पनीर, पनीर और खोवा जब्त कर नष्ट किया गया। 10 मामलों को कोर्ट में पेश किया गया है, लेकिन फैसला लंबित होने का फायदा उठाकर आरोपित फिर सक्रिय हो गए हैं।

भाठागांव में फिर बेनकाब फैक्ट्री बुधवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने वार्ड-64 भाठागांव स्थित केएलपी डेयरी एवं मिल्क प्रोडक्ट पर छापा मारा। यहां आउटर इलाके में गोदाम बनाकर बड़े पैमाने पर नकली पनीर बनाया जा रहा था। टीम ने मौके से 1,700 किलो नकली पनीर जब्त किया, जिसकी बाजार कीमत करीब 4.76 लाख रुपये बताई जा रही है। लूज पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। अफसरों का कहना है कि लैब रिपोर्ट के आधार पर आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कागजों में सख्ती, जमीन पर ढिलाई लगातार कार्रवाई के दावों के बावजूद फैक्ट्री सील होने के बाद भी दोबारा चालू हो जा रही है। बता दें कि पनीर के सभी प्रकरणों को एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। मिलावट माफिया को आपत्ति करने का मौका देकर सैंपल की पुन: जांच कराई जा रही है।