पहले नाबालिग किशोर के साथ किया अनाचार, फिर कर दी हत्या... पुलिस ने 12 दिन बाद ऐसे सुलझाई गुत्थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: जिले के थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कोटा निवासी विजय धीरज, कुलदीप बंजारे और एक नाबालिग को पुलिस ने नाबालिग किशोर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। मामला 26 अगस्त की रात का है, जब मृतक किशोर गणेश पंडाल देखने घर से निकला था और फिर लौटकर नहीं आया। मामले में थाना तिल्दा नेवरा की टीम ने 12 दिन के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या की गुत्थी सुलझा ली है।

पूछताछ में अरोपित विजय धीरज ने बताया कि उसने मृतक के साथ अनाचार किया था। उसे डर था कि मृतक द्वारा यह बात किसी और को न बता दे, इस डर से तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। विजय के इस स्वीकारोक्ति के बाद कुलदीप बंजारे और विधि के साथ संघर्षरत बालक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। तीनों अरोपितों के खिलाफ हत्या और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज जेल भेज दिया है।