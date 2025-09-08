मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पहले नाबालिग किशोर के साथ किया अनाचार, फिर कर दी हत्या... पुलिस ने 12 दिन बाद ऐसे सुलझाई गुत्थी

    रायपुर के तिल्दा नेवरा थाना पुलिस ने नाबालिग किशोर के हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। गणेश पंडाल देखने गए नाबालिक के साथ पहले 3 आरोपियों ने अनाचार किया, उसके बाद किसी को इसकी जानकारी होने के डर से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 11:29:22 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 11:52:38 AM (IST)
    पहले नाबालिग किशोर के साथ किया अनाचार, फिर कर दी हत्या... पुलिस ने 12 दिन बाद ऐसे सुलझाई गुत्थी
    नाबालिग किशोर के साथ अनाचार कर उसकी हत्या

    HighLights

    1. पुलिस ने 12 दिन बाद सुलझाई किशोर से गुम होने का गुत्थी
    2. 3 आरोपियों ने किशोर के साथ किया अनाचार, फिर हत्या की
    3. पुलिस ने मामले में 2 युवकों और एक नाबालिग को पकड़ा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: जिले के थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कोटा निवासी विजय धीरज, कुलदीप बंजारे और एक नाबालिग को पुलिस ने नाबालिग किशोर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। मामला 26 अगस्त की रात का है, जब मृतक किशोर गणेश पंडाल देखने घर से निकला था और फिर लौटकर नहीं आया। मामले में थाना तिल्दा नेवरा की टीम ने 12 दिन के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या की गुत्थी सुलझा ली है।

    पूछताछ में अरोपित विजय धीरज ने बताया कि उसने मृतक के साथ अनाचार किया था। उसे डर था कि मृतक द्वारा यह बात किसी और को न बता दे, इस डर से तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। विजय के इस स्वीकारोक्ति के बाद कुलदीप बंजारे और विधि के साथ संघर्षरत बालक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। तीनों अरोपितों के खिलाफ हत्या और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज जेल भेज दिया है।

    शव मिलने के बाद हत्या का मामला दर्ज

    प्रार्थी ने 26 अगस्त को अपने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद 06 सितंबर को ग्राम कोटा स्थित बड़े तालाब के पास संदिग्ध हालत में शव मिलने पर मामला हत्या में तब्दील किया गया। थाना तिल्दा नेवरा में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

    यह भी पढ़ें- ITBP के ASI और हेड कांस्टेबल का सर्विस पिस्टल चुराने वाला गिरफ्तार, 24 ज़िंदा कारतूस जब्त

    अंतिम बार गणेश पंडाल के पास देखे गए थे साथ

    जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक को अंतिम बार विजय धीरज के साथ गणेश पंडाल के पास देखा गया था। पुलिस ने विजय को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें उसने अपने साथी कुलदीप बंजारे और एक नाबालिग के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.