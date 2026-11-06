रायपुर में बारूदी हो रही फिजा, सांसों को संभाल लीजिए; दीवाली पर AQI बढ़ने के आसार

जितेंद्र सिंह दहिया, नईदुनिया, रायपुर। रायपुर में दीवाली की रौनक अपने चरम पर है। चारों ओर साफ-सफाई, पटाखे और गुलाबी ठंड के बीच एक अलग ही उत्साह है, लेकिन इस खुशनुमा माहौल के बीच आने वाले दिनों में हवा का मिजाज बदलने की पूरी आशंका है। साफ-सुथरी फिजा बारूदी धुएं में तब्दील होने वाली है। ऐसे में अपनी सेहत और सांसों का विशेष ख्याल रखना जरूरी है।

फिलहाल राहत की बात है कि रायपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 54 से 78 के बीच यानी संतोषजनक श्रेणी में है। हालांकि पिछले आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। वर्ष 2024 में दीवाली के दौरान एक्यूआई 279 तक पहुंच गया था जबकि 2025 में यह 149 दर्ज किया गया था।