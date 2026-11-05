रायपुर का गोलबाजार बारूद के ढेर पर, तंग गलियों में बिना फायर सेफ्टी बिक रहे पटाखे

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के सबसे पुराने और व्यस्ततम गोलबाजार में सुरक्षा को ताक पर रखकर पटाखों का अवैध और खतरनाक कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। तंग गलियों और घनी आबादी के बीच बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के सजी दुकानों के कारण पूरा बाजार इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है।

आग लगी तो दमकल गाड़ियों का पहुंचना होगा मुश्किल यदि यहां जरा सी भी चूक हुई और आग लगी, तो संकरे रास्तों के कारण दमकल गाड़ियों का मौके पर पहुंचना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। बाजार की गलियां बेहद संकरी हैं, जिसके बावजूद दर्जनों दुकानों में भारी मात्रा में पटाखों का अवैध भंडारण है।