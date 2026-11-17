नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, 20 और 21 नवंबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। बस्तर और आसपास के जिलों में इसका असर अधिक रह सकता है।
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गहरा सिस्टम तेजी से उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। इसके 17 नवंबर की शाम तक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके बाद यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और 20 नवंबर की दोपहर तक आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है।
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तूफान के तट से टकराने के दौरान हवा की सामान्य रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। तेज झोंके 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों के बाद प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। बारिश का असर सिस्टम की दिशा और तीव्रता पर निर्भर करेगा।
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प्रदेश के 17 जिलों में न्यूनतम तापमान 13 से 18.3 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। सरगुजा संभाग का अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 13 डिग्री तक पहुंचा। बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री और बस्तर में 14.9 डिग्री दर्ज किया गया। रायपुर में न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री रहा।
फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया गया। रायपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री रहा। दोनों सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक थे। शहर में बारिश नहीं हुई। सोमवार को आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान 31 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।
रायपुर- 18.3 डिग्री सेल्सियस
बिलासपुर- 16.2 डिग्री सेल्सियस
सरगुजा- 13.0 डिग्री सेल्सियस
बस्तर- 14.9 डिग्री सेल्सियस
दुर्ग- 18.2 डिग्री सेल्सियस
राजनांदगांव- 17.5 डिग्री सेल्सियस
कबीरधाम- 16.1 डिग्री सेल्सियस