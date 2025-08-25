वीडियो वायरल होने के बाद Amity University की छात्रा ने की आत्महत्या, पढ़ें सुसाइड नोट में क्या लिखा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। अमेटी यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत लॉ (कानून) की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। दो दिन पहले ही यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में युवती एक युवक के साथ पकड़ी गई थी। जिसके बाद दोनों को निष्कासित कर घर भेज दिया गया। युवती ने जगदलपुर अपने घर पहुंचने के बाद आत्महत्या कर ली है। उसने स्वजन के नाम पर सुसाइड नोट भी छोड़ा है।
जानकारी के मुताबिक शनिवार की शाम गर्ल्स हॉस्टल में युवती अपने ही कॉलेज के एक छात्र के साथ कमरे में पायी गई थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने दोनों पर अनुशासत्मक कार्रवाई करते हुए संस्थान से निष्कासित कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। वीडियो प्रसारित होने के बाद सोमवार को युवती अपने घर जगदलपुर पहुंची और बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइडल नोट में लिखा, 'पापा-मम्मी, आप मेरी पढ़ाई पर पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही हूं।'
इस पूरी घटना के बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा हुआ है। हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि किसी युवती के स्वजन को भी हास्टल में प्रवेश करने से पहले कई प्रक्रियाओं से गुजना पड़ता है। यहां प्रश्न खड़े हो रहे हैं ऐसी व्यवस्था में एक युवक गर्ल्स हॉस्टल में कैसे घुसा? यूनिर्सिटी प्रशासन पूरे मामले में कठघरे में हैं। लगातार संपर्क के बावजूद विश्वविद्यालय की तरफ से किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया।
अमेटी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बताया कि गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े कई विवाद लगातार सामने आते रहते हैं। बावजूद हॉस्टल डायरेक्टर इन घटनाओं पर लगाम लगाने में नाकाम रहे हैं। इस मामले को लेकर छात्र संगठन प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं।
इस घटना के बाद अमेटी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबरों की एक लंबी बैठक हुई। बैठक में छात्रा के आत्महत्या करने के मामले पर भी चर्चा की गई। साथ ही इस तरह की घटनाओं को रोकने के संबंध में काफी चर्चा की गई। हालांकि इस घटना के बाद से कोई भी अमेटी यूनिवर्सिटी के सभी जिम्मेदारों ने चुप्पी साध ली।
इसे भी पढ़ें... Teacher Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की बड़ी सौगात; 5000 पदों पर निकली वैकेंसी, लास्ट डेट से पहले ऐसे करें अप्लाई