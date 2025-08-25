वीडियो वायरल होने के बाद Amity University की छात्रा ने की आत्महत्या, पढ़ें सुसाइड नोट में क्या लिखा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। अमेटी यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत लॉ (कानून) की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। दो दिन पहले ही यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में युवती एक युवक के साथ पकड़ी गई थी। जिसके बाद दोनों को निष्कासित कर घर भेज दिया गया। युवती ने जगदलपुर अपने घर पहुंचने के बाद आत्महत्या कर ली है। उसने स्वजन के नाम पर सुसाइड नोट भी छोड़ा है।

बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या जानकारी के मुताबिक शनिवार की शाम गर्ल्स हॉस्टल में युवती अपने ही कॉलेज के एक छात्र के साथ कमरे में पायी गई थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने दोनों पर अनुशासत्मक कार्रवाई करते हुए संस्थान से निष्कासित कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। वीडियो प्रसारित होने के बाद सोमवार को युवती अपने घर जगदलपुर पहुंची और बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइडल नोट में लिखा, 'पापा-मम्मी, आप मेरी पढ़ाई पर पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही हूं।'