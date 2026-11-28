डिजिटल डेस्क, रायपुर। अयोध्या में श्रीरामलला के दर्शन की इच्छा रखने वाले छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर से अयोध्या छावनी के बीच विशेष भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दे दी है। 30 नवंबर को ट्रेन नंबर 08853/08854 दोपहर 12:30 बजे बिलासपुर स्टेशन से रवाना होगी। यह विशेष ट्रेन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए श्रद्धालुओं को पहले काशी (बनारस) में दर्शन का अवसर देगी और फिर दो दिसंबर को अयोध्या पहुंचेगी। इस 15 कोच वाली एलएचबी ट्रेन में 12 एलडब्ल्यूएससीएन, एक फ्लेमलेस एसी और दो एलडब्ल्यूएलआरआरएम कोच जोड़े गए हैं।
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निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार, 30 नवंबर को बिलासपुर से प्रस्थान करने के बाद यह ट्रेन शाम 4:00 बजे शहडोल (पांच मिनट ठहराव), शाम 7:10 बजे कटनी जंक्शन (पांच मिनट ठहराव) और रात 9:30 बजे सतना जंक्शन (पांच मिनट ठहराव) पहुंचेगी। रास्ते में यह न्यू कटनी जंक्शन और एक दिसंबर की रात 12:20 बजे मानिकपुर जंक्शन से बिना रुके गुजरेगी। इसके बाद एक दिसंबर को तड़के 2:30 बजे प्रयागराज छिवकी (पांच मिनट ठहराव) और सुबह 6:30 बजे वाराणसी जंक्शन से गुजरते हुए सुबह 6:45 बजे बनारस स्टेशन पहुंचेगी। बनारस में यात्रियों को दर्शन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अगले दिन दो दिसंबर को सुबह 9:00 बजे ट्रेन बनारस से चलकर प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के रास्ते दोपहर 3:30 बजे अयोध्या छावनी पहुंचेगी।
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अयोध्या में दर्शन पूर्ण करने के बाद श्रद्धालुओं की वापसी के लिए ट्रेन नंबर 08854 दो दिसंबर की रात 10:30 बजे अयोध्या छावनी से बिलासपुर के लिए रवाना होगी। सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ होते हुए यह ट्रेन तीन दिसंबर को तड़के 3:30 बजे वाराणसी जंक्शन (10 मिनट ठहराव) और सुबह 8:00 बजे प्रयागराज छिवकी (पांच मिनट ठहराव) पहुंचेगी। सुबह 10:40 बजे मानिकपुर जंक्शन से गुजरने के बाद यह दोपहर 12:25 बजे सतना, दोपहर 2:10 बजे कटनी और शाम 6:00 बजे शहडोल स्टेशन पर पांच-पांच मिनट रुकते हुए तीन दिसंबर की रात 10:50 बजे वापस बिलासपुर पहुंचेगी।
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रेलवे प्रशासन ने इस धार्मिक यात्रा को सुगम बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। पूरी यात्रा के दौरान इस ट्रेन का संचालन इलेक्ट्रिक इंजन से किया जाएगा, जिससे सफर तेज और आरामदायक रहेगा। इसके अतिरिक्त, लंबी दूरी को ध्यान में रखते हुए कटनी, प्रयागराज छिवकी, बनारस, वाराणसी और अयोध्या छावनी स्टेशनों पर ट्रेन में पानी भरने तथा नियमित साफ-सफाई की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।