डिजिटल डेस्क, रायपुर। अयोध्या में श्रीरामलला के दर्शन की इच्छा रखने वाले छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर से अयोध्या छावनी के बीच विशेष भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दे दी है। 30 नवंबर को ट्रेन नंबर 08853/08854 दोपहर 12:30 बजे बिलासपुर स्टेशन से रवाना होगी। यह विशेष ट्रेन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए श्रद्धालुओं को पहले काशी (बनारस) में दर्शन का अवसर देगी और फिर दो दिसंबर को अयोध्या पहुंचेगी। इस 15 कोच वाली एलएचबी ट्रेन में 12 एलडब्ल्यूएससीएन, एक फ्लेमलेस एसी और दो एलडब्ल्यूएलआरआरएम कोच जोड़े गए हैं।