नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। शादियों के सीजन में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने झारसुगुड़ा और चांपा में चल रहे विकास और तकनीकी कार्यों के चलते 65 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। 26 नवंबर से 18 दिसंबर तक कुल 23 दिनों के लिए रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान कई गाड़ियों को रद्द करने के साथ कुछ को बीच रास्ते में समाप्त किया जाएगा, जबकि कई ट्रेनें बदले हुए मार्ग और देरी से चलेंगी।

चौथी रेल लाइन और ऑटो सिग्नलिंग के काम से लिया गया ब्लॉक रेलवे के मुताबिक, झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में अधोसंरचना विकास के तहत 27 नवंबर से 17 दिसंबर तक नॉन-इंटरलॉकिंग का काम होगा। इसके अलावा बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन परियोजना में चांपा स्टेशन को जोड़ने और चांपा-जांजगीर नैला सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग का कार्य किया जाएगा। इसके चलते 6 से 18 दिसंबर के बीच कई गाड़ियां प्रभावित होंगी। वहीं, 7 से 18 दिसंबर तक कोरबा-रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस को रायपुर के बजाय केवल कोरबा-बिलासपुर के बीच पैसेंजर बनाकर चलाया जाएगा।

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