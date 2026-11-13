नितिन नवीन के सीजी दौरे पर बघेल का तंज, बोले- आज चुनाव हुए तो एक इनोवा में सिमट जाएगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा के विधायक एक इनोवा में सिमट जाएंगे। किसान, युवा, महिलाएं, व्यापारी और कर्मचारी सभी परेशान हैं।

वे शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित निवास कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने 15 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि 15 नवंबर को ही बिहार का लोक पर्व छठ पूजा है।