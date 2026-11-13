रायपुर में बोले केन्द्रीय मंत्री अठावले, शीतकालीन सत्र में आएगा परिसीमन विधेयक; राहुल का पीएम बनना मुश्किल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार यदि दो-तिहाई बहुमत का समर्थन जुटा लेती है, तो आगामी शीतकालीन सत्र में परिसीमन विधेयक पेश किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि परिसीमन नहीं होने पर 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देना कठिन हो जाएगा। सरकार परिसीमन के साथ महिला आरक्षण विधेयक भी आगे लाएगी।
दो दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे आठवले ने राज्य अतिथि गृह में पत्रकारों से चर्चा की और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा सामाजिक न्याय से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की।
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आठवले ने कहा कि केंद्र सरकार सदन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें पूरा अवसर देना चाहती है। सरकार इसी सत्र में परिसीमन के साथ विधेयक लाने का प्रयास कर रही है। उनके मुताबिक, यदि 273 महिलाएं संसद में पहुंचती हैं, तो इससे बड़ी क्रांति आएगी और इस दिशा में प्रयास जारी हैं।
बता दें कि, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग की है। वे इसे परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने का विरोध कर रहे हैं। प्रस्तावित विधेयक के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का उद्देश्य है।
विपक्ष पर विधेयक गिराने की कोशिश का आरोप
आठवले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों पर परिसीमन विधेयक को संसद में जानबूझकर गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को आशंका थी कि कानून से भाजपा और राजग को अधिक लाभ होगा।
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आठवले के अनुसार, कानून पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी है और जब यह मुद्दा पहले आया था, तब सरकार के पास इतना समर्थन नहीं था। उन्होंने कहा कि इसी कारण राहुल गांधी और विपक्ष ने विधेयक गिराने का प्रयास किया।
सरकार के बढ़ते संख्याबल का हवाला देते हुए आठवले ने कहा कि अब स्थिति बदल रही है। उनका दावा है कि ममता बनर्जी की पार्टी के कुछ लोग, महाराष्ट्र में शिवसेना के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग उनके साथ जुड़े हैं। द्रमुक अभी कांग्रेस के साथ आइएनडीआइए गठबंधन में नहीं है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आगामी शीतकालीन सत्र में विधेयक आने की संभावना है।
राहुल का पीएम बनना मुश्किल
राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर आठवले ने कहा कि यह अब मुश्किल है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने सोनिया गांधी से राहुल को ढाई साल के लिए प्रधानमंत्री बनाने की बात कही थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई।
आठवले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आने के बाद पूरा देश उनके साथ है और आगामी चुनाव में भाजपा तथा गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2029 में वह मोदी के साथ क्रिकेट खेलेंगे और राहुल गांधी की विकेट लेंगे।
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