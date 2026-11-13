रायपुर में बोले केन्द्रीय मंत्री अठावले, शीतकालीन सत्र में आएगा परिसीमन विधेयक; राहुल का पीएम बनना मुश्किल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार यदि दो-तिहाई बहुमत का समर्थन जुटा लेती है, तो आगामी शीतकालीन सत्र में परिसीमन विधेयक पेश किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि परिसीमन नहीं होने पर 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देना कठिन हो जाएगा। सरकार परिसीमन के साथ महिला आरक्षण विधेयक भी आगे लाएगी। दो दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे आठवले ने राज्य अतिथि गृह में पत्रकारों से चर्चा की और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा सामाजिक न्याय से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की।