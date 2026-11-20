नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश के शासकीय और निजी नर्सिंग कॉलेजों में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। अब बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए व्यापमं की प्रवेश परीक्षा में 10 परसेंटाइल तक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (डीएमई) ने दूसरे और तीसरे (मॉप-अप) चरण की संयुक्त ऑनलाइन काउंसिलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत अभ्यर्थी 20 नवंबर सुबह 11 बजे से 22 नवंबर दोपहर दो बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीयन और कॉलेजों के विकल्प भर सकेंगे।