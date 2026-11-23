नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से 13.50 लाख रुपये लेने के आरोप में आपराधिक प्रकरण का सामना कर रही विधवा को अनुकंपा नियुक्ति देने से इन्कार के विभागीय आदेश में हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से मना कर दिया। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता निर्णय को मनमाना या हस्तक्षेप योग्य बताने का ठोस आधार नहीं दे सकी।

ठगी के आरोप में गिरफ्तारी और कोर्ट में विचाराधीन है मामला

आदेश के अनुसार, करुणा पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से 13.50 लाख रुपये लेने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उनकी गिरफ्तारी हुई और आरोपपत्र सक्षम आपराधिक न्यायालय में पेश किया गया। मामला विचाराधीन है।

यह भी पढ़ें- सरगुजा में मकान हटाने का नोटिस निरस्त, हाई कोर्ट बोला- बिना जांच सरकारी जमीन पर कब्जा बताना गलत

नीति के विपरीत साबित नहीं

करुणा के वकील ने कहा कि मुकदमे का विचारण लंबित होने मात्र से नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पाया कि याचिका में अस्वीकृति आदेश को चुनौती देने की बात थी, लेकिन उसे निरस्त करने की मांग नहीं की गई थी। एकलपीठ के अनुसार, आदेश दस्तावेजों पर विचार के बाद हुआ और इसे नियमों या नीति के विपरीत साबित करने वाली सामग्री नहीं दी गई।

यह भी पढ़ें- रायपुर के मरीन ड्राइव पर रात तीन बजे बवाल, मेकअप आर्टिस्ट से मारपीट