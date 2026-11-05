CG में मुरासु का असर, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में झमाझम बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट

रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। चक्रवाती तूफान मुरासु का असर कमजोर पड़ने के बाद भी छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। बुधवार को दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी वर्षा हुई। पखांजूर में आठ सेमी, सुकमा में सात और कोंटा में पांच सेमी बारिश दर्ज की गई।

राजधानी रायपुर में भी 18.6 मिमी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ वज्रपात और दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। अगले 24 घंटे बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने के आसार हैं।