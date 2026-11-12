आदिवासी सीटें साधने में जुटी बीजेपी-कांग्रेस, 15 नवंबर को नितिन नवीन का शक्ति प्रदर्शन; कांग्रेस लगाएगी चौपाल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी दो साल से अधिक का समय है, लेकिन आदिवासी बहुल 29 सीटों पर कब्जे की सियासी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। वर्ष 2018 के चुनाव में बदले राजनीतिक समीकरण को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए भाजपा ने संगठनात्मक सक्रियता बढ़ा दी है, वहीं खोया जनाधार वापस पाने कांग्रेस भी आदिवासी अंचलों में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। भाजपा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के बहाने धरमजयगढ़ में शक्ति प्रदर्शन करेगी।

इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। इसे आदिवासी समाज के बीच सरकार और संगठन की पहुंच मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत 16 नवंबर से तीन दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर रहेंगे।