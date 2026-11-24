नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। शहर में बढ़ते यातायात के दबाव और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मास्टर प्लान की सड़कों का स्वरूप फिर बदला जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन में एक्सप्रेस-वे की चौड़ाई 50 मीटर रखी जाएगी, जबकि जीई रोड को कई हिस्सों में 30 से 37 मीटर तक सीमित कर दिया गया था, उसे अब 67 मीटर करने की तैयारी है।

एमआर-33 को शांति सरोवर से लाभांडी तक 50 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके अलावा 11 सड़क मार्ग फिर मास्टर प्लान में शामिल होंगे, 23 मार्गों की चौड़ाई वर्ष 2021 की योजना के अनुसार बहाल होगी और 10 मार्गों का पुराना अलाइनमेंट कायम किया जाएगा। इससे शहर के अलग-अलग हिस्सों में सड़क कनेक्टिविटी और भविष्य में यातायात के विस्तार की संभावनाएं मजबूत होंगी।