Raipur Accident: भाजपा विधायक रेणुका सिंह का बेटा हिट एंड रन में गिरफ्तार, घायल युवक की हालत नाजुक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में हिट एंड रन के मामले में पुलिस ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं वर्तमान भाजपा विधायक रेणुका सिंह के बेटे लक्की सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अग्रसेन धाम चौक के पास हुए सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। युवक की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है।
पुलिस के अनुसार रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 1.30 बजे नगर निगम कर्मचारी राजनारायण ठाकुर का छोटा भाई त्रिभुवन सिंह ठाकुर, जो पेशे से डीजे ऑपरेटर है, कार्यक्रम से लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि त्रिभुवन बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरा। उसके सिर में गंभीर चोट आई और सिर फट गया।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी और वाहन लहराते हुए चल रहा था। हादसे के बाद भी चालक ने कार नहीं रोकी और मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है।
जांच में सामने आया कि हादसे में शामिल कार रामानुजगंज, सरगुजा निवासी जय प्रकाश उपाध्याय के नाम पर पंजीकृत है। बताया गया कि घटना के समय कार में विधायक रेणुका सिंह का बेटा लक्की सिंह, दो युवतियां समेत कुल पांच लोग सवार थे। पुलिस ने कार नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
घटना के बाद पुलिस द्वारा आरोपी को थाने में लाकर छोड़ने की चर्चाएं भी सामने आईं, जिसको लेकर सवाल उठे। हालांकि दो दिन बाद तेलीबांधा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लक्की सिंह को हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तकनीकी जांच के आधार पर गिरफ्तारी की गई है।