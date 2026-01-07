Raipur Accident: भाजपा विधायक रेणुका सिंह का बेटा हिट एंड रन में गिरफ्तार, घायल युवक की हालत नाजुक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में हिट एंड रन के मामले में पुलिस ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं वर्तमान भाजपा विधायक रेणुका सिंह के बेटे लक्की सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अग्रसेन धाम चौक के पास हुए सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। युवक की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 1.30 बजे नगर निगम कर्मचारी राजनारायण ठाकुर का छोटा भाई त्रिभुवन सिंह ठाकुर, जो पेशे से डीजे ऑपरेटर है, कार्यक्रम से लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि त्रिभुवन बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरा। उसके सिर में गंभीर चोट आई और सिर फट गया।