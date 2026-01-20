इंडिया-साउथ अफ्रीका वनडे मैच में आपराधिक रिकॉर्ड वाले बाउंसर स्टार खिलाड़ियों के पास थे तैनात, अब इनकी तैनाती से पहले होगी जांच
Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 03:09:03 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 03:09:03 PM (IST)
इंडिया-न्यूजीलैंड टी-20 मैच में आपराधिक रिकॉर्ड वाले बाउंसर स्टेडियम में नहीं होंगे तैनात
HighLights
- बाउंसरों की पूरी सूची पुलिस को भेज दी है
- सभी का आपराधिक रिकॉर्ड जांचा जाएगा
- मैच से पहले सभी की जांच कर ली जाएगी
नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर। वीरनारायण सिंह स्टेडियम में 23 जनवरी को होने वाले इंडिया-न्यूजीलैंड टी-20 मैच से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। क्रिकेट एसोसिएशन ने बाउंसरों की पूरी सूची पुलिस को भेज दी है और मैच से पहले सभी का आपराधिक रिकॉर्ड जांचा जाएगा।
अगर कोई बाउंसर आपराधिक रिकॉर्ड वाला पाया गया, तो इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ शासन और बीसीसीआई को भी दी जाएगी। इससे पहले 3 दिसंबर, 2025 को हुए इंडिया-साउथ अफ्रीका वनडे मैच में कई बाउंसर आपराधिक रिकॉर्ड वाले थे और उन्हें दर्शक दीर्घा के अलावा स्टार खिलाड़ियों के पास भी तैनात किया था।
इस वजह से खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और बीसीसीआई ने सुरक्षा एजेंसी बदलने के निर्देश दिए।
एसएसपी नें संभाला मोर्चा
एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने स्टेडियम जाकर सुरक्षा तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस और सीएससीएस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछली गलतियों से सबक लेकर इस बार किसी भी ढील की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्टेडियम में पार्किंग और प्रवेश नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं।
मुख्य सचिव ने बैठक में दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने हाल ही में सुरक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि बाउंसरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। स्टेडियम में प्रवेश और दर्शकों की निगरानी में भी सख्ती बरती जाएगी। पिछली बार दर्शक बिना टिकट स्टेडियम में प्रवेश कर खिलाड़ी के पास तक पहुंच गए थे।
सुरक्षा में 500 पुलिसकर्मी और 100 से अधिक अधिकारी
इस बार स्टेडियम की सुरक्षा में 500 पुलिसकर्मी और 100 से अधिक अधिकारी तैनात रहेंगे। निजी सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। सुरक्षा एजेंसी और बाउंसरों की पूरी सूची पुलिस के पास है और मैच से पहले सभी की जांच कर ली जाएगी।
टिकट ब्लैक मार्केट पर नजर
पुलिस इंटरनेट मीडिया और अन्य माध्यमों से टिकट ब्लैक मार्केटिंग पर भी सतर्क है। दिसंबर में 10 से अधिक लोगों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। इस बार टिकटों की कड़ी जांच और ब्लैक मार्केटिंग रोकने की योजना तैयार की गई है।
सुरक्षा इंतजामों के साथ आयोजक और पुलिस दोनों यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मैच के दौरान किसी भी तरह की चूक न हो और दर्शक, खिलाड़ी और स्टेडियम का हर क्षेत्र सुरक्षित रहे।
- विवेक शुक्ला, एएसपी नवा रायपुर