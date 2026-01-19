मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रायपुर में टी-20 का शोर, कीवियों से भिड़ेगी 'टीम इंडिया', सूर्या और हार्दिक के छक्कों का इंतजार

    राजधानी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 23 जनवरी को होने वाले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर युवाओ ...और पढ़ें

    By Akash PandeyEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 01:09:54 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 01:09:54 PM (IST)
    रायपुर में टी-20 का शोर, कीवियों से भिड़ेगी 'टीम इंडिया', सूर्या और हार्दिक के छक्कों का इंतजार
    रायपुर में टी-20 का शोर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 23 जनवरी को होने वाले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर युवाओं में मैच को लेकर जबरदस्त क्रेज है। दिसंबर में हुए एक दिवसीय मुकाबले के दौरान जिस तरह का जोश देखने को मिला था, उससे कहीं अधिक उत्साह इस बार टी-20 मैच को लेकर नजर आ रहा है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की जोड़ी मैदान पर धमाल मचाएगी।

    टिकट पाकर खुश हुए लोग

    इस बार टिकट व्यवस्था को लेकर भी लोगों में संतोष दिखाई दे रहा है। पिछली बार मैच के दौरान टिकट को लेकर अव्यवस्था और निराशा का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार अधिकांश क्रिकेट प्रेमियों को आसानी से टिकट मिल गए। टिकट मिलने के बाद युवाओं में खुशी साफ झलक रही है और मैच को लेकर गिनती शुरू हो चुकी है।


    क्रिकेट प्रेमी महेश्वर साहू ने बताया कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि टिकट शाम सात बजे से उपलब्ध होंगे, उन्होंने पहले से अपनी पहचान तैयार रखी। समय होते ही टिकट बुक कर लिया। संदीप ने बताया कि इस बार वे पत्नी और दोस्तों के साथ स्टेडियम जाकर मैच का आनंद लेंगे। पिछले एक दिवसीय मैच में टिकट न मिलने का मलाल था, जो इस बार खत्म हो गया।

    टी-20 प्रारूप युवाओं को सबसे ज्यादा पसंद

    कॉलेज छात्र अविनाश ने कहा कि टी-20 प्रारूप युवाओं को सबसे ज्यादा पसंद है। कम समय में रोमांच और चौकों-छक्कों की बारिश देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि वे सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।

    व्यापारी संदीप का कहना है कि बड़े अंतरराष्ट्रीय मैच से शहर में रौनक बढ़ जाती है। होटल, रेस्टोरेंट और परिवहन व्यवसाय को भी इसका लाभ मिलता है। रायपुर जैसे शहर में लगातार अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का आयोजन होना गर्व की बात है।

    मैच के दिन सवारियां बढ़ने की उम्मीद

    ऑटो चालक महेश यादव ने बताया कि मैच के दिन सवारियां बढ़ने की उम्मीद रहती है। ऐसे आयोजनों से आम लोगों की आमदनी भी बढ़ती है। भारत-न्यूजीलैंड टी-20 मुकाबला शहर के लिए केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि उत्सव जैसा माहौल लेकर आ रहा है। स्टेडियम में दर्शकों की गूंज और खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस मुकाबले को यादगार बनाने की पूरी तैयारी में है।

    यह भी पढ़ें- रायपुर डीईओ डीईओ दफ्तर की आग की जांच करेगी तीन सदस्यीय कमेटी, फोरेंसिक टीम ने जुटाए सुराग

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.