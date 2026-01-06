कहीं रायपुर के कचना में भी ना हो जाए इंदौर जैसा हाल... सीवर लाइन से गुजर रहा फटा पाइप, एक साल से दूषित पानी पीने मजबूर लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: कचना बीएसयूपी फेस-1 कॉलोनी में सीवर लाइन के साथ गुजर रही पेयजल पाइप लाइन एक साल से फटी हुई है, जिससे नलों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि सप्लाई शुरू होने के पहले 10 से 15 मिनट तक लोग पानी नहीं भरते हैं। 10 मिनट तक जब पानी की सफाई चलते रहती है, उसके बाद पानी थोड़ा साफ होने के बाद लोग भरते हैं। मजबूरी में रहवासी बदबूदार पानी का उपयोग कर रहे हैं, जबकि पीने के लिए पानी को उबालना पड़ रहा है।

कॉलोनी की पाइप लाइनें सड़ चुकी हैं और कई जगह कपड़े से बांधकर अस्थायी रूप से रोकी गई हैं। दूसरी ओर, रहमानिया चौक जैसे व्यावसायिक क्षेत्र में नालियां जाम हैं और सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। लोग जलजनित बीमारियों को लेकर चिंतित हैं।

