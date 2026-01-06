कहीं रायपुर के कचना में भी ना हो जाए इंदौर जैसा हाल... सीवर लाइन से गुजर रहा फटा पाइप, एक साल से दूषित पानी पीने मजबूर लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: कचना बीएसयूपी फेस-1 कॉलोनी में सीवर लाइन के साथ गुजर रही पेयजल पाइप लाइन एक साल से फटी हुई है, जिससे नलों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि सप्लाई शुरू होने के पहले 10 से 15 मिनट तक लोग पानी नहीं भरते हैं। 10 मिनट तक जब पानी की सफाई चलते रहती है, उसके बाद पानी थोड़ा साफ होने के बाद लोग भरते हैं। मजबूरी में रहवासी बदबूदार पानी का उपयोग कर रहे हैं, जबकि पीने के लिए पानी को उबालना पड़ रहा है।
कॉलोनी की पाइप लाइनें सड़ चुकी हैं और कई जगह कपड़े से बांधकर अस्थायी रूप से रोकी गई हैं। दूसरी ओर, रहमानिया चौक जैसे व्यावसायिक क्षेत्र में नालियां जाम हैं और सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। लोग जलजनित बीमारियों को लेकर चिंतित हैं।
कचना बीएसयूपी फेस-1 में सीवर लाइन के साथ गुजरी पेयजल पाइप एक साल से फटी हुई है। स्थानीय निवासी नरंकार सिंह के अनुसार, सप्लाई शुरू होते ही पहले 10-15 मिनट तक बदबूदार और गंदा पानी आता है। इसके बाद जब पानी थोड़ा साफ होता है, तब लोग भरना शुरू करते हैं। कई जगह पाइप को कपड़े से बांधकर अस्थायी तौर पर रोका गया है। लोग मजबूरी में इस पानी का उपयोग कर रहे हैं। पीने के लिए पानी को उबालना पड़ता है, फिर भी बीमारी का डर बना रहता है। बच्चे अक्सर बीमार पड़ते हैं।
करीब 15 वर्ष पहले बनी कचना फेस-1 कॉलोनी में 180 ईडब्ल्यूएस मकान हैं। बिल्डिंगों के बीच से सीवर लाइन गुजरती है, जो वर्षों से जर्जर हालत में पड़ी है। उसी के बगल से पेयजल पाइप लाइन भी निकली हुई है।
प्रदीप सिंह ने बताया कि कई जगह सीवर लाइन टूटी और खुली पड़ी है, जिससे गंदगी और बदबू फैली रहती है। मच्छरों का प्रकोप इतना अधिक है कि बच्चे-बुजुर्ग अक्सर बीमार पड़ते हैं। रहवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद नगर निगम ने स्थायी समाधान नहीं किया।
रहमानिया चौक में डॉ. दिनेश मिश्रा हॉस्पिटल के पीछे की सड़क पर नालियां जाम होने से गंदा पानी सड़क पर फैल गया है। यह क्षेत्र व्यावसायिक होने के कारण यहां रोज बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। सड़क पर बहते गंदे पानी और दुर्गंध के कारण लोग नाक पर रुमाल रखकर चलने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों को आशंका है कि यदि यह गंदगी पानी सप्लाई लाइन में मिल गई तो पूरे शहर में बीमारियां फैल सकती हैं।
कचना बीएसयूपी में मंगलवार को ही जोन की टीम भेजी जाएगी। मौके की स्थिति के निरीक्षण पश्चात जल्द-जल्द पाइप लाइन को ठीक कराकर समस्या का समाधान किया जाएगा।
-गोपेश साहू, अध्यक्ष, जोन-9, नगर निगम, रायपुर