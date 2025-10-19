मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ओवरटेक करने की कोशिश में बस ने ट्रक को मारी जोरदार टक्कर, छह घायल

    कांकेर से रायपुर आ रही यात्री बस रविवार सुबह रायपुरा चौक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ओवरटेक करने की कोशिश में बस अनियंत्रित हो गई और ट्रक में जा टकराई। इस दुर्घटना में बस ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं 5 अन्य यात्री भी घायल हो गए।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 12:55:39 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 01:01:19 PM (IST)
    ओवरटेक करने की कोशिश में बस ने ट्रक को मारी जोरदार टक्कर, छह घायल
    बस ने ट्रक को मारी टक्कर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: रायपुर के डीडीनगर थाना क्षेत्र के रायपुरा चौक ओवरब्रिज के पास शनिवार देर रात एक सड़क हादसा हो गया। कांकेर रोडवेज की यात्री बस ने ओवरटेक करने की कोशिश में सामने चल रहे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। हादसा करीब रात 4 बजे हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर के साथ कई सवारियां घायल हो गईंnaidunia_image

    जानकारी के अनुसार, बस कांकेर से रायपुर की ओर आ रही थी। ओवरब्रिज पर बस चालक ने ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन सामने से वाहन आने के कारण उसने अचानक मोड़ काटा और संतुलन बिगड़ गया। इसी दौरान बस सीधे ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में बस चालक का पैर टूट गया और सिर में गंभीर चोट आई हैं।


    naidunia_image

    वहीं बस में सवार पांच अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं। सभी घायलों को तत्काल एंबुलेंस से मेकाहारा अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, सभी की हालत अब स्थिर है।

    यह भी पढ़ें- महिला ने 10 साल की बेटी को गला घोंटकर मारा, फिर खुदकुशी कर ली, बेटे ने भागकर बचाई जान

    घटना की सूचना मिलते ही डीडीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया गया। पुलिस ने बताया कि हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुआ है। बस चालक के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.