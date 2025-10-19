ओवरटेक करने की कोशिश में बस ने ट्रक को मारी जोरदार टक्कर, छह घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: रायपुर के डीडीनगर थाना क्षेत्र के रायपुरा चौक ओवरब्रिज के पास शनिवार देर रात एक सड़क हादसा हो गया। कांकेर रोडवेज की यात्री बस ने ओवरटेक करने की कोशिश में सामने चल रहे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। हादसा करीब रात 4 बजे हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर के साथ कई सवारियां घायल हो गईं ।

जानकारी के अनुसार, बस कांकेर से रायपुर की ओर आ रही थी। ओवरब्रिज पर बस चालक ने ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन सामने से वाहन आने के कारण उसने अचानक मोड़ काटा और संतुलन बिगड़ गया। इसी दौरान बस सीधे ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में बस चालक का पैर टूट गया और सिर में गंभीर चोट आई हैं।