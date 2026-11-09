टीला एनीकट में गिरी कार, रायपुर के पति-पत्नी और उनके दो बच्चों की डूबने से मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर के एक व्यापारी परिवार पर रविवार को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभनपुर क्षेत्र के टीला एनीकट में कार गिरने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी, उनकी बेटी और बेटा शामिल हैं। हादसे में कार सवार चारों लोग पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की।

पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना देर रात 1:15 बजे चंपारण चौकी क्षेत्र के ग्राम टीला एनीकट के पास हुई। रायपुर के लक्ष्मीनगर निवासी शीतल साहू (44) अपनी पत्नी भारती साहू (40), बेटी पूर्वा साहू (22) और बेटे विकास साहू (19) के साथ कार में सवार थे। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर टीला एनीकट के नीचे पानी में जा गिरी। कार के पानी में डूबने से उसमें सवार चारों लोगों की मौत हो गई।