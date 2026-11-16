CG में सीमेंट का उत्पादन, फिर भी अपने ही लोगों को महंगा; 3 महीने में 80 रुपये बढ़े दाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन होता है। यहां से दूसरे राज्यों में सीमेंट की आपूर्ति भी की जाती है, लेकिन अपने ही प्रदेश के लोगों को मकान बनाने के लिए महंगी सीमेंट खरीदनी पड़ रही है। पिछले तीन से चार महीने में सीमेंट की एक बोरी के दाम 80 रुपये तक बढ़ गए हैं। कीमतों में यह बढ़ोतरी एकमुश्त नहीं, बल्कि अलग-अलग समय पर की गई है।

इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ रहा है, जो अपनी जीवनभर की कमाई और बचत लगाकर घर बनाने का सपना पूरा करना चाहते हैं। 500 बोरी सीमेंट की जरूरत वाले मकान में ही इस वृद्धि से 40 हजार रुपये का अतिरिक्त खर्च आ रहा है। सवाल यह है कि जब प्रदेश में सीमेंट का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है तो यहां के उपभोक्ताओं को पड़ोसी राज्यों के मुकाबले अधिक कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है?