नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर की वर्ष 2055 तक की पानी की जरूरत पूरा करने के लिए शुरू किए गए चंबल प्रोजेक्ट के अंतर्गत 55 किमी पाइपलाइन बिछाने का काम अब बानमोर तक हो गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हाइवे के किनारे बानमोर तक डक्ट बनाकर पाइपलाइन बिछा दी गई है।

अब इस डक्ट को ढंकने का काम किया जा रहा है। इस डक्ट के निर्माण के लिए हाइवे किनारे खोदाई करने से पहले नगर निगम ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को 18 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया था। फिलहाल इस पूरे प्रोजेक्ट में 26 किमी पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है।