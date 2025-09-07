छत्तीसगढ़ में कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों में सर्जरी करेगा 'देव हस्त', AIIMS Raipur में Robotic Surgery System का उद्घाटन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने 'देव हस्त' रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का उद्घाटन किया, जो मध्य भारत के किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में स्थापित होने वाला पहला रोबोटिक सर्जरी सिस्टम है। रोबोट की मदद से शरीर के जटिल अंगों की सर्जरी भी बिना किसी गलती के हो पाएगा। यह कैमरे की मदद से उस छोटे से हिस्से को थ्रीडी और बहुत बड़े आकार में दिखाता है, जिससे डाक्टर को सब कुछ साफ-साफ नजर आता है।
उद्घाटन के बाद, मुख्यमंत्री ने स्वयं 'देव हस्त' पर पहला ड्राई लैब डिसेक्शन करके इस तकनीक की शुरुआत की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी से चिकित्सा की गुणवत्ता कई गुना बढ़ेगी और जल्द ही रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि एम्स रायपुर में छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए एक सर्व-सुविधायुक्त 'परिजन निवास' बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपनी पुरानी यादें साझा करते हुए कहा कि सांसद के रूप में दिल्ली में उनके आवास को 'मिनी एम्स' कहा जाता था, क्योंकि वहां वे मरीजों के परिजनों के रुकने की व्यवस्था करते थे। इस घोषणा से दूर-दराज से आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री साय ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में केवल एक मेडिकल कॉलेज था, जबकि आज यह संख्या 15 हो चुकी है। बीते 20 महीनों में पांच नए मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति मिली है और नवा रायपुर में 5,000 बिस्तरों की क्षमता वाली 'मेडि-सिटी' का निर्माण भी किया जा रहा है।