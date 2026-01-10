मेरी खबरें
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 10:14:25 AM (IST)
    ACB का रिपोर्ट कार्ड : हर महीने औसतन 6 सरकारी कर्मचारी हुए ट्रैप, घूसखोरी के मामले में सूरजपुर और रायपुर टॉप पर
    सतीश पांडेय, नईदुनिया, रायपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने पिछले दो वर्षों में रिश्वतखोरी की शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी की ओर से औसतन हर माह छह रिश्वतखोरों को रंगे हाथ पकड़ा गया। इस दौरान सबसे अधिक मामले पटवारियों से जुड़े सामने आए और कुल 25 पटवारी गिरफ्तार किए गए। लगभग सभी मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं और प्रकरणों की सुनवाई जारी है।

    10 पटवारियों की गिरफ्तारी

    फैक्ट फाइल के अनुसार, वर्ष 2024 में 53 सरकारी अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े गए। इस दौरान 20 स्थानों पर तलाशी ली गई और 10 पटवारियों की गिरफ्तारी हुई। वहीं वर्ष 2025 में 37 रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए। इस साल 40 स्थानों पर छापेमारी की गई और 15 पटवारियों को गिरफ्तार किया गया।


    जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो सूरजपुर जिले में सबसे अधिक 11 अधिकारी-कर्मचारी गिरफ्तार हुए। इनमें जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक अभियंता, एसडीओ, उपनिरीक्षक, सहकारी निरीक्षक और दो पटवारी शामिल हैं। रायपुर जिले में दो वर्षों के दौरान कुल 10 अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए, जिनमें संयुक्त संचालक मछली पालन, महिला थाने की निरीक्षक, सहायक अधीक्षक, सचिव, सरपंच और दो पटवारी शामिल रहे।

    सरगुजा जिले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक अभियंता और दो पटवारियों सहित कुल आठ गिरफ्तारियां हुईं। मुंगेली में छह ट्रैप मामलों में नौ आरोपितों को पकड़ा गया। रायगढ़ जिले में एनटीपीसी के महाप्रबंधक सहित नापतौल और आबकारी विभाग के पांच कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बलरामपुर में पांच पटवारियों को एसीबी ने अपनी कार्रवाई में पकड़ा।

    इन जिलों में सबसे अधिक छापेमारी और गिरफ्तारी

    सूरजपुर: 10 केस, 10 आरोपित

    रायगढ़: नौ केस, नौ आरोपित

    मुंगेली: छह केस, नौ आरोपित

    रायपुर: पांच केस, 12 आरोपित

    अधिकारियों का क्या कहना है

    अमरेश मिश्रा, एसीबी-ईओडब्ल्यू चीफ, छत्तीसगढ़ का कहना है कि "एसीबी के अनुसार, बीते दो वर्षों में 69 ट्रैप मामलों में 90 सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।"

