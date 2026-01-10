ACB का रिपोर्ट कार्ड : हर महीने औसतन 6 सरकारी कर्मचारी हुए ट्रैप, घूसखोरी के मामले में सूरजपुर और रायपुर टॉप पर

सतीश पांडेय, नईदुनिया, रायपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने पिछले दो वर्षों में रिश्वतखोरी की शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी की ओर से औसतन हर माह छह रिश्वतखोरों को रंगे हाथ पकड़ा गया। इस दौरान सबसे अधिक मामले पटवारियों से जुड़े सामने आए और कुल 25 पटवारी गिरफ्तार किए गए। लगभग सभी मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं और प्रकरणों की सुनवाई जारी है।

10 पटवारियों की गिरफ्तारी फैक्ट फाइल के अनुसार, वर्ष 2024 में 53 सरकारी अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े गए। इस दौरान 20 स्थानों पर तलाशी ली गई और 10 पटवारियों की गिरफ्तारी हुई। वहीं वर्ष 2025 में 37 रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए। इस साल 40 स्थानों पर छापेमारी की गई और 15 पटवारियों को गिरफ्तार किया गया।