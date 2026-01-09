रायपुर में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, नकद व लग्जरी कार जब्त, चार आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों रुपये होल्ड

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा (बैटिंग) संचालित करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 50 लाख 35 हजार रुपये नकद के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, लग्जरी कार सहित करीब 80 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। मामले में करोड़ों रुपये के बैंक खातों को होल्ड कराया गया है।

पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। सिंधु भवन पार्किंग से हुई गिरफ्तारी दिनांक 08 जनवरी 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि थाना गंज क्षेत्र अंतर्गत पाठक हॉस्पिटल रोड स्थित सिंधु भवन पार्किंग के पास एक चारपहिया वाहन में सवार कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना पर संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार को घेराबंदी कर रोका। वाहन में सवार चार व्यक्तियों ने पूछताछ में अपना नाम रितेश गोविंदानी, मोह. अख्तर, विक्रम राजकोरी एवं सागर पिंजानी बताया।