    CG News: 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' अभियान पहले दिन ही फेल! बिना Helmet धड़ल्ले से मिला Petrol

    CG News: 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' अभियान (No Helmet, Mo Petrol Campaign) स्वयंसेवी था और प्रशासनिक समर्थन के साथ शुरू किया जाना था, लेकिन पहले ही दिन पंपों पर प्रशासनिक निगरानी का भी कोई अता-पता नहीं था। ना कोई मुआयना टीम, ना निर्देशों की जांच। सवाल उठता है कि जब अभियान की घोषणा सार्वजनिक रूप से हुई थी, तो इसकी निगरानी कौन कर रहा था?

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 09:01:41 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 10:07:39 AM (IST)
    CG News: पेट्रोल पंपों पर खुलेआम नियम की उड़ रही धज्जियां

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: सड़क सुरक्षा को लेकर रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने खुद से पहल करते हुए 01 सितंबर से "नो हेलमेट, नो पेट्रोल" अभियान (No Helmet, Mo Petrol Campaign) शुरू करने की घोषणा की थी। इसके लिए एसोसिएशन ने बाकायदा उप मुख्यमंत्री अरुण साव और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन अभियान का पहला ही दिन ज़मीनी हकीकत में बुरी तरह फेल होता दिखा।

    नईदुनिया की टीम ने शुक्रवार को रायपुर के प्रमुख पेट्रोल पंपों पर जाकर लाइव पड़ताल की। नतीजा चौंकाने वाला रहा। फाफाडीह, पचेपेड़ी नाका, जय स्तंभ चौक और शास्त्री चौक जैसे बिजी इलाकों में सुबह से लेकर देर शाम तक बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल दिया जाता रहा।

    संकल्प था सख्ती का

    पेट्रोल पंप एसोसिएशन कहा था कि अभियान की शुरुआत 01 सितंबर से होगी और यह सामाजिक हित में उठाया गया कदम है। एसोसिएशन का दावा था कि सड़क हादसों में बढ़ती मौतों के पीछे हेलमेट न पहनना एक बड़ी वजह है, और यह अभियान आम जनता को सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा। लेकिन हकीकत में ना तो कोई बोर्ड दिखा, ना चेतावनी और ना ही कोई सख्ती। पंप कर्मी पुराने ढर्रे पर ही पेट्रोल दे रहे थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब खुद पहल लेकर ज्ञापन सौंपा गया और तारीख तय की गई, तो पहले ही दिन पेट्रोल पंपों पर कोई अमल क्यों नहीं हुआ?

    पड़ताल: इन पंपों पर खुलेआम नियम की उड़ रही धज्जियां

    यह अभियान स्वयंसेवी था और प्रशासनिक समर्थन के साथ शुरू किया जाना था, लेकिन पहले ही दिन पंपों पर प्रशासनिक निगरानी का भी कोई अता-पता नहीं था। ना कोई मुआयना टीम, ना निर्देशों की जांच। सवाल उठता है कि जब अभियान की घोषणा सार्वजनिक रूप से हुई थी, तो इसकी निगरानी कौन कर रहा था?

    प्रशासन ने भी नहीं लिया संज्ञान

    सुबह 8 बजे से दोपहर तक यहां बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों की लंबी कतार लगी रही। नईदुनिया संवाददाता द्वारा पूछे जाने पर एक स्टाफ ने कहा, हमें कोई आदेश नहीं मिला है। किसी ने नहीं कहा कि बिना हेलमेट पेट्रोल न दें। बोर्ड लगाने की भी कोई जानकारी नहीं है।

    दोपहर 12 बजे के आसपास पंप पर कई स्कूली छात्र और युवक बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाते दिखे। पंपकर्मी ने कहा, हमें ऐसे किसी नो हेलमेट, नो पेट्रोल अभियान के लागू होने की जानकारी नहीं है। आपसे ही पहली बार सुन रहे हैं कि ऐसा कुछ शुरू हुआ है।

    शाम 6 बजे पंप पर जबरदस्त भीड़ थी। हेलमेट न पहनने वालों को भी आराम से पेट्रोल दिया गया। जब पूछा गया तो स्टाफ ने साफ कहा, कोई आदेश नहीं आया है। हम तो रोज की तरह काम कर रहे हैं। किसने कहा कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा?

    रात 8 बजे तक यहां न कोई सूचना बोर्ड लगा था और न ही किसी को रोका गया। एक कर्मचारी ने बताया, हमें कोई लिखित सूचना नहीं दी गई। हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, ऐसा तो सिर्फ अखबारों में पढ़ा है, लेकिन पंप पर ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है।

    पेट्रोल पंप एशोसिएशन के अध्यक्ष ने कही ये बात

    पेट्रोल पंप एशोसिएशन के अध्यक्ष अजय धगट ने कहा कि अभी धीरे-धीरे सख्ती करेंगे। एकाएक लागू करेंगे तो जनता को परेशानी हो सकती है। फिलहाल 50 पंपों में नियम लागू किया गया है, बाकी जल्दी लागू करेंगे।

