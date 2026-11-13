छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी विकास अग्रवाल दुबई से गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस घोटाले के आरोपी विकास अग्रवाल को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। वह पिछले कई वर्षों से फरार चल रहा था। UAE के अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया है। उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक विकास अग्रवाल शराब सिंडिकेट का अहम वित्तीय मैनेजर था। उस पर आरोप है कि वह डिस्टिलरी और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन वसूलकर अनवर ढेबर तक पहुंचाता था। इस मामले में उसकी भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है। ईडी लंबे समय से उसकी तलाश में थी।
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है। दर्ज एफआईआर में 3200 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। इस घोटाले में राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी, कारोबारी सहित कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है।
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