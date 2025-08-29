CG Liquor Scam: रांची से रायपुर लाए गए शराब कंपनी के डायरेक्टर अतुल और मुकेश, कोर्ट में पेश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में रांची (झारखंड) जेल में बंद अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। दोनों को झारखंड से रायपुर लाया जा रहा है।

शुक्रवार 29 अगस्त को इन आरोपियो को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया है। जिसके बाद इन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। दोनों आरोपी ओम सांईं बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर हैं और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में पिछले कुछ महीने से रांची जेल में बंद थे।

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार शराब घोटाला प्रकरण में विदेशी शराब पर कमीशन उगाही के मामले में अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को प्रोडक्शन वारंट पर रांची जेल से रायपुर लाया जा रहा है। उनके खिलाफ ब्यूरो में धारा 7 ए 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज है। विवेचना के दौरान विदेशी शराब लायसेंसी कंपनी ओम सांई बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर अतुल सिंह व मुकेश मनचंदा की घोटाले में संलिप्पता सामने आई थी। यह भी पढ़ें- CG Liquor Scam: भूपेश बघेल के करीबी भाटिया और संजय ने किया कमीशन का खेल दोनों से विस्तृत पूछताछ करने रायपुर के विशेष न्यायालय में शुक्रवार को पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी है। पूर्व में इस कंपनी के मुख्य लाभार्थी विजय भाटिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दे कि शराब में कमीशन संबंधित तथ्यों पर आधारित छठंवा अभियोग पत्र मंगलवार को जांच एजेंसी विशेष न्यायालय में पेश कर चुकी है।