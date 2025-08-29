मेरी खबरें
    CG Liquor Scam: रांची से रायपुर लाए गए शराब कंपनी के डायरेक्टर अतुल और मुकेश, कोर्ट में पेश

    छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में विदेशी शराब लायसेंसी कंपनी ओम सांई बेवरेज के डायरेक्टर अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को ACB और EOW ने रांची से ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। शराब घोटाला मामले में रांची जेल में बंद आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया है। जिसके बाद उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा।

    By Satish Pandey
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 01:25:29 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 01:32:15 PM (IST)
    रांची जेल से रायपुर लाए गए आरोपी अतुल और मुकेश

    1. ईओडब्ल्यू ने शराब कंपनी के डायरेक्टर अतुल और मुकेश को लिया हिरासत में
    2. छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी और EOW आरोपियों से करेगी पूछताछ
    3. रांची जेल में बंद आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया रायपुर, कोर्ट में पेश

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में रांची (झारखंड) जेल में बंद अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। दोनों को झारखंड से रायपुर लाया जा रहा है।

    शुक्रवार 29 अगस्त को इन आरोपियो को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया है। जिसके बाद इन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। दोनों आरोपी ओम सांईं बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर हैं और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में पिछले कुछ महीने से रांची जेल में बंद थे।

    राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार शराब घोटाला प्रकरण में विदेशी शराब पर कमीशन उगाही के मामले में अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को प्रोडक्शन वारंट पर रांची जेल से रायपुर लाया जा रहा है। उनके खिलाफ ब्यूरो में धारा 7 ए 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज है। विवेचना के दौरान विदेशी शराब लायसेंसी कंपनी ओम सांई बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर अतुल सिंह व मुकेश मनचंदा की घोटाले में संलिप्पता सामने आई थी।

    दोनों से विस्तृत पूछताछ करने रायपुर के विशेष न्यायालय में शुक्रवार को पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी है। पूर्व में इस कंपनी के मुख्य लाभार्थी विजय भाटिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दे कि शराब में कमीशन संबंधित तथ्यों पर आधारित छठंवा अभियोग पत्र मंगलवार को जांच एजेंसी विशेष न्यायालय में पेश कर चुकी है।

    सरकार को 248 पहुंचाया करोड़ का नुकसान

    जांच अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में लागू की गई नई आबकारी नीति के बाद विदेशी शराब आपूर्ति का ठेका तीन निजी कंपनियों ओम साईं बेवरेज प्रालि, नेक्सजेन पावर इंजिटेक प्रालि और दिशिता वेंचर्स प्रालि को दिया गया। इन लाइसेंसियों से सरकार को लगभग 248 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

