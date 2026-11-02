दिल्ली प्रदर्शन में शामिल प्रदेश कांग्रेस नेताओं पर CM साय का निशाना, बोले- राज्योत्सव पर कांग्रेस की रैली दुर्भाग्यपूर्ण

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्योत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जश्न के बीच रविवार को प्रदेश कांग्रेस के नेता दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस ने रैली को ऐतिहासिक बताया, जबकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश से दूर रहकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण कहा।

जनता का विश्वास जीतें, संस्थाओं पर सवाल न उठाएं: साय साय ने कहा कि जनता का विश्वास जीतने के बजाय एसआइआर, ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की हताशा दर्शाता है। चुनाव हंगामे और आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, जनता का दिल जीतकर जीते जाते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और उसका निर्णय अंतिम होता है।