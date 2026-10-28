छत्तीसगढ़ में अब एक ही जगह दिखेंगे राजसी अस्त्र-शस्त्र और बेशकीमती धरोहर, सरकार बनाएगी 'रियासत वीथिका'

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. रायपुर: प्रदेश की 14 पूर्ववर्ती रियासतों का गौरवशाली इतिहास अब एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगा। राज्य सरकार इन रियासतों की राजसी परंपराओं, दुर्लभ धरोहरों और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए ‘रियासत वीथिका’ स्थापित करने की योजना बना रही है।

इसमें राजपरिवारों के निजी संग्रहों, महलों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों में संरक्षित ऐतिहासिक सामग्री को एक मंच पर प्रदर्शित करने की तैयारी है। इससे नई पीढ़ी को प्रदेश के राजसी अतीत से परिचित कराने के साथ पर्यटन को भी नया आकर्षण मिलने की उम्मीद है।