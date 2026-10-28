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छत्तीसगढ़ में अब एक ही जगह दिखेंगे राजसी अस्त्र-शस्त्र और बेशकीमती धरोहर, सरकार बनाएगी 'रियासत वीथिका'

छत्तीसगढ़ सरकार 14 पूर्ववर्ती रियासतों के इतिहास व सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए 'रियासत वीथिका' बनाएगी। इसमें राजसी धरोहरों का प्रदर्शन होगा। इसके लिए राजपरिवारों से चर्चा कर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

By Abhishek RaiEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 08:52:56 AM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 08:52:56 AM (IST)
छत्तीसगढ़ में अब एक ही जगह दिखेंगे राजसी अस्त्र-शस्त्र और बेशकीमती धरोहर, सरकार बनाएगी 'रियासत वीथिका'
छत्तीसगढ़ में राजसी अस्त्र-शस्त्र और बेशकीमती धरोहर एक ही जगह दिखेंगे। (नईदुनिया)

HighLights

  1. 14 रियासतों के इतिहास को सहेजने बनेगी 'रियासत वीथिका'।
  2. वीथिका में अस्त्र-शस्त्र, राजचिह्न और प्राचीन दस्तावेजों का प्रदर्शन।
  3. योजना को लेकर राजपरिवारों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. रायपुर: प्रदेश की 14 पूर्ववर्ती रियासतों का गौरवशाली इतिहास अब एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगा। राज्य सरकार इन रियासतों की राजसी परंपराओं, दुर्लभ धरोहरों और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए ‘रियासत वीथिका’ स्थापित करने की योजना बना रही है।

इसमें राजपरिवारों के निजी संग्रहों, महलों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों में संरक्षित ऐतिहासिक सामग्री को एक मंच पर प्रदर्शित करने की तैयारी है। इससे नई पीढ़ी को प्रदेश के राजसी अतीत से परिचित कराने के साथ पर्यटन को भी नया आकर्षण मिलने की उम्मीद है।


राजपरिवारों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक

इस संबंध में मंगलवार को रायपुर स्थित उद्योग भवन में पर्यटन मंडल के सभाकक्ष में राजपरिवारों के वंशजों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए प्रस्तावित वीथिका की कार्ययोजना रखी और उनसे सुझाव लिए। सरकार की योजना है कि राजपरिवारों की सहभागिता से ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, दस्तावेजीकरण और प्रदर्शन किया जाए।

रियासतों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान आएगी सामने

प्रस्तावित वीथिका में रियासतों की राजदरबारी परंपराओं, राजचिह्नों, पारंपरिक वेशभूषा, अस्त्र-शस्त्र, प्राचीन सिक्कों, मुहरों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को जगह देने की योजना है। इसके साथ ही तीज-त्योहारों, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस तरह यह गैलरी केवल राजमहलों के वैभव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अलग-अलग रियासतों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को भी सामने लाएगी।

विद्यार्थियों और पर्यटकों के लिए बनेगा केंद्र

बैठक में रायगढ़, सरगुजा, सारंगढ़, कवर्धा, छुईखदान, उदयपुर-धरमजयगढ़, खैरागढ़ और सक्ती सहित विभिन्न राजपरिवारों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने वीथिका को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए सुझाव दिए। प्रस्तावित गैलरी विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए इतिहास को समझने का केंद्र बन सकती है। वहीं, देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी प्रदेश की रियासतों के इतिहास और सांस्कृतिक वैभव से रूबरू होने का अवसर मिलेगा।

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हर रियासत की जानकारी जुटाने नोडल अधिकारी

  • पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कहा कि प्रदेश का इतिहास पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व और पुरातत्व की दृष्टि से समृद्ध है। राज्य सरकार ऐतिहासिक महलों को हेरिटेज पर्यटन और होमस्टे के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। इससे धरोहरों के संरक्षण के साथ पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी।

  • पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस भारतीदासन ने बताया कि वीथिका के विकास में राजपरिवारों के सुझाव और मार्गदर्शन को महत्व दिया जाएगा। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो प्रत्येक रियासत से संपर्क कर ऐतिहासिक सामग्री और उससे जुड़ी जानकारियां जुटाएगा।

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