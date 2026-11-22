नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छठ महापर्व के बाद ट्रेनों में बढ़ी यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने और सुगम सफर उपलब्ध कराने के लिए रेल प्रशासन ने एक ट्रिप के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 01478 मिराज जंक्शन-सांतरागाछी वन-वे पूजा स्पेशल ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ स्टेशनों पर रुकते हुए चलेगी। इससे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के स्टेशनों पर समय रेलवे की समय-सारिणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 01478 मिराज जंक्शन-सांतरागाछी वन-वे स्पेशल रविवार 22 नवंबर को शाम 18:40 बजे मिराज जंक्शन से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन सोमवार 23 नवंबर को शाम 17:50 बजे गोंदिया पहुंचेगी और 17:55 बजे आगे बढ़ेगी। इसके बाद शाम 19:55 बजे दुर्ग आगमन व 20:00 बजे प्रस्थान होगा। राजधानी रायपुर में यह ट्रेन रात 21:00 बजे पहुंचकर 21:05 बजे रवाना होगी, जबकि बिलासपुर स्टेशन पर रात 23:05 बजे आगमन व 23:15 बजे प्रस्थान करेगी। तीसरे दिन मंगलवार 24 नवंबर को तड़के 01:15 बजे रायगढ़ पहुंचकर 01:20 बजे रवाना होगी और दोपहर 13:00 बजे सांतरागाछी स्टेशन पहुंचेगी।