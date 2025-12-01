CG Weather Update: प्रदेश में चक्रवात के असर से बढ़ेगा तापमान, 2 दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में मौसम एक बार फिर ठंड के असर में लौट रहा है। सोमवार को बस्तर संभाग में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। रायपुर में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री रहने की संभावना।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद तापमान में गिरावट की संभावना। एक दिसंबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है।