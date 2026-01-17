CG Weather Update: उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, 14 जिलों में शीत लहर का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में ठंड ने एक बार फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने 17 जनवरी को उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के एक-दो इलाकों में शीत लहर चलने की चेतावनी जारी की है। कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, कबीरधाम, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद, दुर्ग और रायपुर जिलों में ठंड का असर ज्यादा रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के बाद पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिलहाल लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। बीते कुछ दिनों से दिन का पारा बढ़ गया है। रात के तापमान में भी वृद्धि हुई थी, अब शुक्रवार की रात से फिर पारा तेजी से गिरेगा।