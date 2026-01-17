मेरी खबरें
    MP Weather Alert: प्रदेश के 9 जिलों में शीतलहर और 10 में कोहरे का अलर्ट, मंदसौर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री

    1. 10 जिलों में मध्यम कोहरा छाने की चेतावनी जारी
    2. प्रदेश के नौ जिलों में शीतलहर चलने चेतावनी जारी
    3. अगले तीन से चार दिन तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहेगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: प्रदेश में मौसम इन दिनों दो अलग-अलग रंग दिखा रहा है। दिन में तेज धूप लोगों को गर्मी का अहसास करा रही है, जबकि शाम ढलते ही ठंडक फिर लौट आती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आसमान पूरी तरह साफ होने के कारण सूरज की किरणें सीधे आ रही हैं। इसी वजह से दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उत्तरी हवाओं के असर से रातें अब भी सर्द बनी हुई हैं।

    शुक्रवार को प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान खंडवा में 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान मंदसौर में 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा। शाजापुर, शहडोल, कटनी और मंदसौर जिलों में शीतलहर का असर देखा गया।

    वहीं, राजगढ़ जिले में घना कोहरा छाया रहा, जहां दृश्यता 50 से 200 मीटर तक सिमट गई। ग्वालियर, छतरपुर-खजुराहो, सतना और दतिया में हल्का कोहरा दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों में प्रदेश के नौ जिलों में शीतलहर चलने और 10 जिलों में मध्यम कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है।


    मौसम केंद्र के अनुसार इस समय पश्चिमोत्तर भारत के ऊपर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 232 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के रूप में सक्रिय है, जबकि 19 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है।

    महानगरों के तापमान

    शहर अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C)
    भोपाल 26.8 6.0
    इंदौर 28.2 6.2
    ग्वालियर 27.4 5.9
    जबलपुर 25.7 8.8

    (नोट: तापमान डिग्री सेल्सियस में)

    इन जिलों में चलेगी शीतलहर

    राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर जिलों में शीतलहर चलने के आसार हैं।

    इन जिलों में छाएगा मध्यम कोहरा

    ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में मध्यम कोहरा छाएगा।

    विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है और हवाओं का रुख उत्तर दिशा में बना हुआ है। इसी कारण अगले तीन से चार दिन तक प्रदेश में मौसम का यही मिजाज रहने की संभावना है। अधिकांश शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह सकता है।

