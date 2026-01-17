MP Weather Alert: प्रदेश के 9 जिलों में शीतलहर और 10 में कोहरे का अलर्ट, मंदसौर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: प्रदेश में मौसम इन दिनों दो अलग-अलग रंग दिखा रहा है। दिन में तेज धूप लोगों को गर्मी का अहसास करा रही है, जबकि शाम ढलते ही ठंडक फिर लौट आती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आसमान पूरी तरह साफ होने के कारण सूरज की किरणें सीधे आ रही हैं। इसी वजह से दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उत्तरी हवाओं के असर से रातें अब भी सर्द बनी हुई हैं।

शुक्रवार को प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान खंडवा में 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान मंदसौर में 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा। शाजापुर, शहडोल, कटनी और मंदसौर जिलों में शीतलहर का असर देखा गया। वहीं, राजगढ़ जिले में घना कोहरा छाया रहा, जहां दृश्यता 50 से 200 मीटर तक सिमट गई। ग्वालियर, छतरपुर-खजुराहो, सतना और दतिया में हल्का कोहरा दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों में प्रदेश के नौ जिलों में शीतलहर चलने और 10 जिलों में मध्यम कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है।