CG Weather Update: अगले दो दिनों तक फिर गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड; कुछ इलाकों में सुबह धुंध छाए रहने की संभावना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले दो दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है, इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।

मंगलवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है। सुबह 8.30 बजे आर्द्रता 68 प्रतिशत और शाम 5.30 बजे 46 प्रतिशत दर्ज की गई। दिनभर वर्षा नहीं हुई।