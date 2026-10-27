छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदिक दवा खरीदी में बड़ी गड़बड़ी का आरोप, दो सरकारी कंपनियों के दस्तावेजों पर उठे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों के लिए आयुर्वेदिक दवाओं की खरीदी के टेंडर में दो सरकारी कंपनियों के दस्तावेजों में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। शिकायत के अनुसार, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) की आठ दवाओं का तीन साल उत्पादन नहीं होने का उल्लेख है, जबकि एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की ओर से पेश कुछ दवाओं के नाम और निर्धारित मानकों पर सवाल उठे हैं।

अधिवक्ता नीलम सिंह यादव ने इसे पात्रता जांच में गंभीर चूक बताते हुए सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने दोनों कंपनियों की दो-दो लाख रुपये की धरोहर राशि जब्त करने, तीन से पांच साल तक सरकारी खरीदी से बाहर रखने और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। संबंधित निविदा 22 जून 2026 को जारी हुई थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया।