छत्तीसगढ़ कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन का आर-पार की लड़ाई का ऐलान, आज 5000 करोड़ के भुगतान के लिए रायपुर में अर्धनग्न आंदोलन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 'जल जीवन मिशन' के तहत काम करने वाले हजारों ठेकेदारों का सब्र अब जवाब दे चुका है। पिछले तीन साल से 5,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम भुगतान अटकने के कारण प्रदेशभर के ठेकेदार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

अपनी मांगों को लेकर लगभग दो हजार ठेकेदार मंगलवार (27 अक्टूबर) को राजधानी रायपुर के घड़ी चौक, आंबेडकर चौक और शास्त्री चौक पर अर्धनग्न होकर और हाथों में भीख मांगने वाला कटोरा लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले ठेकेदारों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है।