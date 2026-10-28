छत्तीसगढ़ में सड़क ठेकेदारों को बड़ी राहत, डामर के दाम बढ़ने पर मिलेगी 130 करोड़ की क्षतिपूर्ति

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर : सड़क निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को राज्य सरकार ने राहत दी है। राज्य कैबिनेट ने डामर (बिटुमिन) की कीमतों में भारी वृद्धि से परेशान ठेकेदारों को बढ़े मूल्य की क्षतिपूर्ति दिए जाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत सड़क निर्माण एवं संधारण कार्यों के ठेकेदारों को राज्य शासन द्वारा लगभग 130.88 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त 70 से 100 करोड़ रुपये तक का व्यय भी संभावित है। बता दें कि देश में डामर की कीमत 40-46 हजार रुपये प्रति टन से बढ़कर 80-95 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। जिसके बाद से ही ठेकेदार निविदा की दरों को संशोधित करने की मांग कर रहे थे। सरकार के इस निर्णय से लागत वृद्धि के कारण प्रभावित सड़क निर्माण कार्यों को गति मिलने और अधूरे कार्यों को पूरा करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।