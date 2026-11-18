राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने आदिवासी अधिकारों की लड़ाई में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी मैदान में उतारने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और उन्होंने ही मुझे आप लोगों के बीच भेजा है। भगत ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे राहुल गांधी को भी आप लोगों के पास लेकर आएंगे। हालांकि, इस लड़ाई में सबसे जरूरी यह है कि आदिवासी समाज एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखे।