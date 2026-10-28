मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

CG में इश्क में अंधी बहू ने ससुर को मारा, रात में घर आता था प्रेमी, विरोध करने पर करंट लगाकर उतारा मौत के घाट; दोनों को उम्रकैद

बालोद में बहू और प्रेमी ने करंट लगाकर ससुर की हत्या कर दी। घटना के 15 महीने बाद कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 02:39:44 PM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 02:49:50 PM (IST)
CG में इश्क में अंधी बहू ने ससुर को मारा, रात में घर आता था प्रेमी, विरोध करने पर करंट लगाकर उतारा मौत के घाट; दोनों को उम्रकैद
CG में इश्क में अंधी बहू ने ससुर को मारा।

HighLights

  1. बहू और प्रेमी ने की ससुर की हत्या।
  2. हारमोनियम सिखाने के बहाने घर आता था प्रेमी।
  3. ससुर को रास्ते से हटाने करंट से मारा।

डिजिटल डेस्क, बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी हारमोनियम सिखाने के बहाने अक्सर रात में घर आता था, जिसका ससुर विरोध करता था। इसी बात से नाराज होकर दोनों ने हत्या की साजिश रची।

मामले का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों से हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह पूरी घटना डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के खड़ेनाडीह गांव की है।

भजन मंडली में हुई थी मुलाकात

मृतक की बहू गीता निर्मलकर (30) गांव की सेवा मंडली में भजन गाती थी, जहां उसकी मुलाकात पड़ोसी गांव के संगीतकार लेखराम निषाद (25) से हुई। लेखराम उसे हारमोनियम सिखाता था और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। ससुर मनोहर निर्मलकर (63) को उनका यह रिश्ता पसंद नहीं था और लेखराम के घर आने पर वह अक्सर गाली-गलौज करता था। इसी से तंग आकर गीता और लेखराम ने 16 जुलाई की रात सोते हुए ससुर को करंट लगाकर मार डाला।


naidunia_image

साइकिल से गिरने की झूठी कहानी

हत्या के बाद अगली सुबह बहू ने गांव वालों को बताया कि ससुर शराब के नशे में साइकिल से गिर गए थे और सुबह उनकी मौत हो गई। चोटों को छिपाने के लिए उसने शव पर हल्दी लगा दी। लेकिन, जब शव श्मशान पहुंचा और कपड़ा हटाया गया, तो गहरे घावों को देखकर ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

अंतिम संस्कार में जल्दबाजी से खुली पोल

लेखराम चाहता था कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार हो जाए ताकि मामला दब जाए। उसने आनन-फानन में श्मशान में लकड़ियां भिजवाईं और खुद शव को कंधा भी दिया। इस जल्दबाजी पर गांव वालों को शक हुआ और उन्होंने सवाल-जवाब किए। इसी दौरान शरीर पर चोट के निशान दिखने पर ग्रामीणों ने पुलिस को बुला लिया।

पोस्टमॉर्टम और जांच से खुला राज

शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में करंट से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। घटना में इस्तेमाल बिजली का तार, रबर के दस्ताने, खून लगा गमछा और मोबाइल भी जब्त किए गए। इन्हीं सबूतों के आधार पर गीता और लेखराम को गिरफ्तार किया गया।

यह भी पढ़ें- रायपुर-दुर्ग और बिलासपुर रूट पर ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री बेहाल, सांसद को भी आधे घंटे करना पड़ा इंतजार

आजीवन कारावास की सजा

मामले की सुनवाई के बाद एडीजे न्यायालय ने गीताबाई और लेखराम निषाद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी मुकेश सिंह ने की और अभियोजक घनश्याम सिंह साहू ने न्यायालय में पैरवी की।

यह भी पढ़ें- रायपुर में धनतेरस-दिवाली पर जाम से राहत, ड्रोन, गूगल मैप्स और ITMS कैमरों से होगी हाइटेक निगरानी

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।