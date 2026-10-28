CG में इश्क में अंधी बहू ने ससुर को मारा, रात में घर आता था प्रेमी, विरोध करने पर करंट लगाकर उतारा मौत के घाट; दोनों को उम्रकैद

डिजिटल डेस्क, बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी हारमोनियम सिखाने के बहाने अक्सर रात में घर आता था, जिसका ससुर विरोध करता था। इसी बात से नाराज होकर दोनों ने हत्या की साजिश रची।

मामले का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों से हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह पूरी घटना डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के खड़ेनाडीह गांव की है। भजन मंडली में हुई थी मुलाकात मृतक की बहू गीता निर्मलकर (30) गांव की सेवा मंडली में भजन गाती थी, जहां उसकी मुलाकात पड़ोसी गांव के संगीतकार लेखराम निषाद (25) से हुई। लेखराम उसे हारमोनियम सिखाता था और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। ससुर मनोहर निर्मलकर (63) को उनका यह रिश्ता पसंद नहीं था और लेखराम के घर आने पर वह अक्सर गाली-गलौज करता था। इसी से तंग आकर गीता और लेखराम ने 16 जुलाई की रात सोते हुए ससुर को करंट लगाकर मार डाला।