ब्लैक राइस उगा रहे छत्तीसगढ़ के किसान, एक एकड़ में हो रही 4 लाख तक अतिरिक्त कमाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 200 से अधिक किसानों ने पारंपरिक धान की खेती छोड़ ब्लैक राइस (काले चावल) की खेती शुरू कर दी है, जिससे उन्हें प्रति एकड़ चार लाख रुपये तक की अतिरिक्त कमाई होने की उम्मीद है।

340 एकड़ क्षेत्र में ब्लैक राइस की खेती की जा रही है और कृषि विभाग अगले खरीफ सीजन में इस रकबे को एक हजार हेक्टेयर से अधिक करने की योजना बना रहा है। पारंपरिक धान से 46,500 रुपये की तुलना में ब्लैक राइस से किसानों को 3.75 लाख से 5.25 लाख रुपये तक की कमाई का अनुमान है।