छत्तीसगढ़ में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़, 81 बैच फेल होने के बावजूद 9 M India से दवाएं खरीद रही सरकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) के नियम स्पष्ट हैं कि यदि किसी कंपनी की पांच बैच दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल हो जाती हैं, तो उस कंपनी को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन महासमुंद की दवा कंपनी 9 एम इंडिया लिमिटेड के मामले में यह नियम लगातार नजरअंदाज कर दो दर्जन से ज्यादा प्रकार की दवाओं की खरीदी की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, कंपनी की 81 बैच दवाएं विभागीय जांच में फेल पाई गई हैं। इनमें बुखार की दवाएं पैरासिटामोल 500 एमजी, पैरासिटामोल 650 एमजी, बच्चों के लिए पैरासिटामोल सिरप और आई ड्रॉप सिप्रोफ्लोक्सिन शामिल हैं। इसके अलावा अन्य 10 बैच दवाओं की गुणवत्ता भी असफल रही।

ड्रग डिपार्ट ने की फैक्ट्री की जांच मिली गड़बड़ी बता दें कि कुछ सप्ताह पहले औषधि विभाग ने महासमुंद स्थिति फैक्ट्री की जांच की थी। जिसमें दवा के रॉ- मटेरियल की जांच की गई। जिसमें खरीदी संबंधी गड़बड़ियां सामने आई है। हलांकि विभाग ने अभी तक पूरी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। पूर्व एमडी के पत्र से खुलासा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उसी कंपनी से नई दवाओं की आपूर्ति जारी रखे हुए हैं। 10 जनवरी 2025 को सीजीएमएससी की पूर्व महाप्रबंधक ने 9 एम इंडिया को आदेश दिया कि फेल बैच का उठवा कर नए बैच की आपूर्ति की जाए। आदेश के अनुसार पैरासिटामोल 500 एमजी के 53 बैच, 650 एमजी के 17 बैच और आई ड्राप का 9 बैच फेल पाए जाने के बावजूद नई आपूर्ति जारी है।