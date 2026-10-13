छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ड्रग इंस्पेक्टर को दी राहत, कहा- बिना विभागीय जांच के रोकीं वेतन वृद्धियां, निष्पक्ष नहीं हुई कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। हाई कोर्ट ने ड्रग इंस्पेक्टर नीरज साहू की तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि उनके खिलाफ आरोपों पर जवाब देने के बावजूद नियमानुसार निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

पहले तीन वेतन वृद्धियां रोकने की सजा दी गई थी, जिसे अपील में घटाकर दो कर दिया गया। हाई कोर्ट ने मूल दंडादेश और अपीलीय आदेश दोनों रद कर दिए। हालांकि, शासन को नियमों के अनुसार नए सिरे से कार्रवाई करने की छूट दी गई है, यानी आदेश निरस्त होने से मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, विभाग उचित प्रक्रिया अपनाकर आगे बढ़ सकता है। जांच रिपोर्ट दिए बिना की कार्रवाई नीरज साहू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर विभागीय कार्रवाई को चुनौती दी थी। उनके अनुसार, 21 जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद उन्होंने 23 जनवरी को अपना जवाब दिया था। इसके बावजूद 11 फरवरी को उनकी तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव के बिना रोकने का आदेश जारी कर दिया गया।